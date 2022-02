Fostul sef al ABA Siret, condamnat pentru abuz in serviciu

El a povestit cum se faceau angajarile pe criterii politice * el este primul director din cadrul Apelor Romane condamnat pentru numirea ca sefi de structuri a unor persoane care nu aveau nicio calificare in domeniuostuldirector al Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Siret,Razvan Gaina,a recunoscut in fata procurorilor ca numirile in functii in cadrul Apelor Romane se executau la ordin politic, dupa ce a fost pus sub acuzare pentru abuz in serviciu. Chiar si functia sa, tot politic ... citeste toata stirea