Granita dintre doua comune trece exact prin altarul unui schit. Cum s-au gandit autoritatile sa transeze disputa

Schitul Sihastria Crucii din localitatea Cucuieti, judetul Bacau, se afla pe hotarul a doua comune, Balcani si Solont, situatie care determina dificultati juridice in privinta administrarii acestuia.Asezamantul monahal, cu hramul Sf Nicolae, ridicat intre anii 200 si 2007, in apropierea depresiunii Tazlau, pe cursul superior al paraului Cucuieti, in apropiere de de satul Solont, depinde de doua localitati, iar hotarul, trece, la propriu, chiar prin altar.Cum schitul nu poate fi mutat peste