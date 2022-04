Grav accident pe DN11, in judetul Bacau. Patru persoane au fost ranite in urma unei depasiri inconstiente

Un barbat de 31 de ani a provocat un grav accident rutier pe DN11, pe sensul de mers Targu Ocna - Onesti, dupa ce s-a aventurat intr-o depasire riscanta intr-o curba si a acrosat o autoutilitara care circula regulementar. Un grav accident de circulatie a avut loc vineri, 22 aprilie, pe DN11, pe sensul de mers Targu Ocna - Onesti. Un sofer de 31 de ani, in timp ce se deplasa spre Onesti, intr-o curba, aflandu-se in depasirea mai multor autoturisme, a intrat in coliziune cu o autoutilitara care ... citeste toata stirea