Impuscaturi mortale, la Bacau

Doi barbati, in varsta de 37 ani si 50 ani, au fost impuscati in gat si abdomen, duminica, de un barbat in varsta de 49 ani.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul Catalina Paduraru, a declarat ca agresiunea a avut loc in targul din satul Frumoasa - comuna Balcani, in urma unui conflict spontan intre victime si autor.Agresorul este din comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea si era insotit de catre un barbat, de 31 ani, din aceeasi localitate.'Cele 4 persoane implicate in ... citeste toata stirea