Incendiu devastator in padurile de la Targu Ocna si Dofteana. Focul arde de patru zile si s-a intins deja pe 80 de hectare

Pe 1 aprilie 2024, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in padurile din Dofteana, in urma unui apel 112, care anunta izbucnirea unui incendiu.In ciuda eforturilor pompierilor, veniti in numar mare la interventie, care muncesc in doua schimburi, pe fondul vantului puternic (cod galben) incendiul s-a extins.Dupa prima zi au ars peste 5 hectare, apoi suprafata s-a extins, ajungand si in padurile de la Targu Ocna, iar pana in prezent au ars peste 80 de hectare, potrivit datelor ... citește toată știrea