Incident socant intr-o comuna din judetul Bacau. Un tanar de 21 de ani, prins dezbracat langa o iapa

Un barbat de 21 de ani din comuna Horgesti, judetul Bacau, risca sa isi petreaca urmatorii sapte ani in spatele gratiilor, dupa ce un vecin l-a prins dezbracat in grajdul unde se afla si iapa lui. Omul a sunat la 112, iar tanarul a fost retinut pentru 24 de ore, acuzat de zoofilie si ultraj contra bunelor moravuri.Mai multi vecini din sat au spus ca l-au vazut pe tanar satisfacandu-se in preajma unor animale, insa l-au considerat inofensiv, potrivit ProTv.Judecatorii au considerat ca nu se ... citeste toata stirea