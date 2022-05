La Bacau va fi infiintat Consiliul Local al Copiilor

Primaria Municipiului Bacau, alaturi de Reprezentanta UNICEF in Romaniadoreste sa creeze un Consiliu Local al Copiilor. Aceasta structura va fi formata din 20 de tineri cu varstecuprinse intre 11 si 17 ani (neimpliniti)Vrem sa lucram impreuna pentru a crea o localitate in care toti copiii sunt ascultati si au un cuvant de spus privind deciziile care le influenteaza viata.Municipiul Bacau s-a angajat intr-un proces pentru a deveni Localitate Prietena a Copiilor, adica sa fie un loc in ... citeste toata stirea