Lansare de carte la Onesti - "Patimirile locotenentului Von Weismantel"

Biblioteca Municipala "Radu Rosetti" din Onetiva gazdui joi, 10 martie, incepand cu ora 16, lansareavolumului "Patimirile locotenentului Von Weismantel", semnat de scriitorulDaniel Baciu. Cartea, a douasprezecea semnata de Daniel Baciu, un impatimit al istoriei romanilor, prezinta o noua fila dintr-o epoca mult-apusa."M-a ispirat foarte mult o culegere de documente de pe Valea Trotusului, in care am gasit fapte de la anul 1400 si pana la 1915 petrecute in localitatile din aceasta zona. ... citeste toata stirea