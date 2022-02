Locuitorii din Bacau nu au nici sambata apa la robinete. Primarul solicita explicatii din partea conducerii Companiei Regionale de Apa

Avaria care a lasat fara apa potabila aproape intreg orasul Bacau nu a fost remediata nici sambata, desi autoritatile locale afirmau ca defectiunea ar putea fi inlaturata in aceasta zi, iar bacauanii vor avea apa la robinete. Primarul Lucian Viziteu afirma ca, luni, conducerea Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB) va trebui sa dea explicatii privind aceasta intarziere in alimentarea cu apa. Intr-o postare pe Facebook, primarul Bacaului, Lucian Viziteu, a anuntat, sambata, ca, in continuare, ... citeste toata stirea