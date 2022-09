Mai multi elevi si prescolari la Bacau

In judetul Bacau a crescut numarul unitatilor de invatamant ai caror prescolari si elevi vor beneficia de programul ,,Masa calda", la solicitarea autoritatilor locale.Astfel, pe langa cele trei scoli din mediul rural, Dofteana, Poduri si Gura Vaii, alte patru unitati scolare tot rurale vor intra in programul national."In acest an scolar, peste 3200 de prescolari si elevi din judetul Bacau vor beneficia de o masa in timpul programului de educatie, prin programul national de acordare a unui ... citeste toata stirea