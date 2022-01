Medicii de la Iasi i-au reimplantat piciorul fetitei de 13 ani lovita de tren in gara din Bacau

Fetita a traversat calea ferata din gara Bacau si a fost lovita de o locomotiva. Copila a fost transportata cu elicopterul la Iasi, unde a fost operata mai bine de 9 ore pentru a-I fi reimplantat piciorul drept care fusese taiat in urma accidentului. Fetita de 13 ani ranita grav in urma unui cumplit accident care a avut loc miercuri, 26 ianuarie, in gara din Bacau, cand o locomotiva a lovit-o in timp ce traversa liniile de cale ferata, a fost operata la Iasi.Medicii i-au reimplentat ... citeste toata stirea