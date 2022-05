Medicii din Iasi si Bacau, lupta contracronometru pentru salvarea a cinci vieti

Acest lucru a fost posibil dupa ce in acest weekend a avut loc o noua actiune de prelevare de organe la Spitalul Judetean Bacau. Beneficiarii transplanturilor sunt pacienti din toata zona Moldovei.Un tragic accident de circulatie a facut ca o femeie in varsta de 31 de ani din Bacau sa ajunga la Spitalul Judetean Bacau cu leziuni cerebrale severe. In urma efectuarii tuturor testelor necesare de catre echipa de transplant coordonata de dr. ATI Bianca Purcarin, pacienta a devenit eligibila ... citeste toata stirea