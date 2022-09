Ministerul Sanatatii numar infectiile nosocomiale, in cadrul unui proiect national. Singurul spital vizat din Moldova este cel din Bacau

Autoritatile din Romania nu isi propun sa eradicheze infectiile asociate actului medical (nosocomiale), care "exista peste tot in lume", ci sa cunoasca cu exactitate amploarea fenomenului si sa incurajeze spitalele sa raporteze aceste infectii, pentru a putea veni cu solutii. Un proiect pilot care ar putea fi extins in toate unitatile sanitare din tara se desfasoara in acest moment in 6 spitale: Institutul de Boli Infectioase Matei Bals, Spitalul Militar de Urgenta Carol Davila, Spitalul Elias, ... citeste toata stirea