Mormantul de sub drum. Osemintele descoperite la Targu Ocna i-ar putea apartine lui Valeriu Gafencu, supranumit "Sfantul Inchisorilor"

Istoricul Marius Oprea a demarat alaturi de o echipa de arheologi, in 2011, o serie de investigatii in locurile in care au fost inhumati mortii din fostul Spital-Penitenciar de la Targu Ocna, Bacau. In gradina inchisorii a fost gasit mormantul unui barbat tanar, ce ar putea fi Valeriu Gafencu. Marius Oprea afirma din capul locului ca el si echipa lui nu umbla dupa "cruciulite de argint" strecurate intre maxilarele craniilor, ci dezgroapa, os cu os, ramasitele detinutilor de la Targu Ocna, ... citeste toata stirea