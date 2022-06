Motociclist amenintat cu un cutit de un sofer: "Ma faci pe mine idiot?" VIDEO

Dupa un schimb de cuvinte in traficul din Bacau, un sofer a iesit din masina personala inarmat cu un cutit si l-a fluturat prin fata unui motociclist cu care avusese o disputa. Politistii s-au sesizat in acest caz si fac cercetari pentru a-i identifica pe participantii la altercatie. Un incident ce putea degenera intr-un conflict violent a avut loc luni, 13 iunie, pe strada Calea Republicii (zona Narcisa) din municipiul Bacau. Dupa ce s-au certat in trafic, un sofer si un motociclist s-au ... citeste toata stirea