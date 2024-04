Mutari in Parlament: Un membru AUR trece la PNL. Cine ii ia locul noului prefect din Bacau

Deputatul Cornel Folescu, trecut in februarie la AUR, a anuntat conducerea Camerei Deputatilor ca va activa in grupul PNL. Un alt deputat paraseste Parlamentul dupa ce a fost numit prefect, fiind inlocuit de un lider local cu o decizie de condamnare in 2016.Deputatul de Mehedinti Cornel-Vasile Folescu a informat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca din 8 aprilie a trecut la grupul parlamentar al PNL, conducerea foruluui luand act de notificarea parlamentarului.Un alt deputat a anuntat ... citește toată știrea