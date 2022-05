O caprioara a intrat intr-un service auto. Animalul a fost prins si eliberat din nou in salbaticie VIDEO

Jandarmii din Bacau au intervenit, luni, 30 mai, pentru capturarea unei caprioare care a patruns in incinta unui service auto din Targu Ocna. Animalul a fost prins, predat angajatilor Ocolului Silvic si eliberat apoi in mediul sau natural. Administratorul unui service auto din Targu Ocna a fost cel care a anuntat, luni, 30 mai, Postul de Jandarmi Balneoclimateric din Targu Ocna ca in incinta service-ului a patruns o caprioara, care este speriata si nu pleaca."Impreuna cu lucratorii ... citeste toata stirea