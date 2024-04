Osemintele unor soldati din Primul Razboi Mondial, gasite intr-o padure din Bacau. Au fost descoperite de un detectorist

Detectoristul Vasile Boboc din Bacau a descoperit, din intamplare, osemintele a trei ostasi rusi si a unui austro-ungar, care au cazut in luptele din Primul Razboi Mondial, in padurile comunei Dofteana (Bacau).Bacauanul Vasile Boboc, cautator al obiectelor metalice, a gasit pana acum osemintele a peste 60 de soldati, dati disparuti in urma cu mai bine de un secol.Descoperirea facuta de Vasile Boboc a avut loc intr-o zona montana, la 12 kilometri distanta de satul Haghiac, la cota 637, in ... citește toată știrea