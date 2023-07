Perchezitii la Bacau, intr-un dosar vizand metoda "Accidentul"Politistii bacauani au efectuat opt perchezitii domiciliare in judetul si o perchezitie in Penitenciarul Galati, in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de inselaciune prin metoda 'Accidentul', a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ).Dosarul penal a fost deschis la sfarsitul lunii iunie, atunci cand o batrana in varsta de 80 ani, din comuna Bogdanesti, a sesizat politistii ca a fost contactata noaptea de ... citeste toata stirea