Petrecere de Revelion cu scandal la Centrul de Afaceri din Bacau. Un tanar a ajuns la spital in stare grava

Holul Centrului de Afaceri din Bacau s-a transformat de Revelion in scena de lupta. Zeci de persoane au fost implicate in incaierare, iar un tanar a fost lovit cu o bata in cap, dupa ce mai multe persoane au incercat sa intre la petrecere si nu au fost lasate. La o saptamana de la Revelion apar detalii despre bataia generala care a avut loc la Centrul de Afaceri din Bacau. Incaierarea a pornit dupa ce trei persoane ar fi incercat sa intre la petrecere, desi nu se regaseau pe lista invitatilor, ... citeste toata stirea