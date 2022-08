Pompierul care a salvat un copil de la inec. Povestea operatiunii de salvare si invatamintele care se trag

Printr-un apel primit la 112 in cursul noptii de sambata, 13 august, un trecator din Bacau sesiza faptul ca doi copii au cazut in raul Bistrita, in zona Insulei de Agrement. Pompierii au sosit rapid la fata locului si au reusit sa ii salveze viata unuia dintre copii. La aproape o saptamana de la producerea tragicului eveniment, salvatorii povestesc detaliile operatiunii de salvare.Pompierii bacauani s-au deplasat de urgenta la fata locului, in zona Insulei de Agrement din Bacau, din echipaj ... citeste toata stirea