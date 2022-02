Prelevare de organe, la Spitalul Moinesti

Cu toate restrictiile si dificultatile impuse in actualul context pandemic, Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti (SMUM) a realizat o noua prelevare de organe si tesuturi.echipa mixta de medici ai SMUMaflata sub coordonarea Agentiei Nationale de Transplant (dr. Radu Zamfir) si a unitatii regionale Iasi (dr. Raluca Neagu) a facut posibila derularea cu succes aoperatiunii.Interventia de prelevare a ficatului a fost realizata de o echipa a Institutului Clinic Fundeni-Bucuresti (sub ... citeste toata stirea