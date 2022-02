In dimineata zilei de duminica, echipe medicaledin Iasi si Bacau au reusit o operatiune de prelevare de organe de la un pacient din Bacau, in varsta de 54 de ani, aflat in moarte cerebrala.Sub coordonarea echipei ATI din Spitalul Judetean Bacaus-a procedat la prelevarea ficatului, rinichilor si a corneei.Operatiunea de prelevare a organelor a inceput in jurul in cursul, ... citeste toata stirea