Primar condamnat pentru abuz in serviciu. A semnat situatii de lucrari fictive si a platit lucrari neconforme

Marcelin Solot, primarul comunei bacauane Margineni, a fost condamnat pentru abuz in serviciu si va fi demis din functie de prefectul judetului Bacau. Procurorii l-au acuzat ca a semnat situatii de lucrari fictive si a facut plati catre o firma, desi stia ca nu s-au respectat normele in domeniul constructiilor. Edilul a fost trimis in judecata in 2015 alaturi de alti 21 de inculpati, acuzatiile care i se aduceau fiind abuz in functie, conflict de interese, fals intelectual si instigare la fals. ... citeste toata stirea