Primarul Onestiului, Laurentiu Neghina, si-a dat demisia, dupa ce instanta l-a gasit in conflict de interese

Laurentiu Neghina a anuntat astazi,1 aprilie 2024, ca isi da demisia de onoare, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins recursul in procesul in care a contestat raportul ANI referitor la starea de conflict de interese.Edilul Onestiului a semnat, in urma cu 12 ani, cand era primar, o factura prin care un salariat al primariei a achizitionat pentru UAT Onesti dulciuri in valoare de 18.000 de lei de la o firma la care era actionar chiar Neghina. Dulciurile au fost date ... citește toată știrea