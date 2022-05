Primul parc atletic din Romania se va construi la Bacau. Ce are la baza acest concept

Bacaul va avea un parc atletic, primul din Romania, care va fi realizat dupa modelul "Athletic Exploratorium" construit la Odense, in Danemarca. Presedintele Consiliului Judetean Bacau a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate. In Bacau va fi construit primul parc atletic din Romania, inspirat de spectaculosul "Athletic Exploratorium" construit la Odense, in Danemarca.Presedintele Consiliului Judetean Bacau, Valentin Ivancea, spune ca a calatorit, in prima decada a lunii ... citeste toata stirea