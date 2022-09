Profit de milioane de lei pe spatele unor oameni ai strazii care s-au trezit peste noapte patroni de firme implicate in afaceri grele. 24 de persoane, trimise in judecata

Procurorii DIICOT din Bacau au dispus trimiterea in judecata a 24 de inculpati (17 persoane fizice si 7 persoane juridice) pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat.Infractorii sunt acuzati inclusiv de inselaciune cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, inselaciune in forma continuata, emitere de cecuri cu data falsa sau caruia ii lipseste un element esential sau fara disponibil la tras, complicitate la inselaciune in forma continuata, ... citeste toata stirea