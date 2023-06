Masura urmareste limitarea emisiilor si a poluarii. Cele doua municipia sunt singurele din Moldova pentru care se va aplica aceasta decizie.In vederea limitarii emisiilor provenite din transportul rutier si a imbunatatirii calitatii aerului si sanatatii populatiei, in termen de cel mult doi ani, Bucurestiul si alte 12 mari aglomerari urbane din tara vor stabili zone cu nivel scazut de emisie, in cadrul careia vor institui restrictii si/sau taxare pentru accesul autovehiculelor.Pana in 2040, ... citeste toata stirea