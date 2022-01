Satul din Romania in care primaria scoate la vanzare 130 de case la pretul de 250 de euro bucata VIDEO

Autoritatile locale din comuna bacauana Gura Vaii vor scoate la vanzare 129 de case construite in perioada 2005-2006, in urma unor inundatii care au avut loc in zona. Potrivit adevarul.ro, in aceste imobile au locuit initial familii de rromi, dar dupa cativa ani casele au fost abandonate.Potrivit sursei citate, primaria din comuna bacauana Gura Vaii va relua in perioada urmatoare procedura de achizitie a unei case cu 250 de euro. Este vorba de casele din satul Rotunda, localitate componenta a ... citeste toata stirea