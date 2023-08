Autoritatile din Harghita au trimit un memoriu la MAI, prin care solicita identificarea persoanelor care in urma cu o luna am amplasat din nou 150 de cruci in amintirea eroilor romaniDisputa legata de Cimitirul Eroilor de la Valea Uzului (judetul Bacau) continua, chiar daca autoritatile au ajuns la o intelegere. In urma cu o lunga, un grup de 250 de persoane au amplasat din nou 150 de cruci din lemn, in amintirea soldatilor romani, dupa ce o sectiune a fost desfiintata printr-o hotarare ... citeste toata stirea