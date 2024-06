Se 'extinde' Esinutul Secuiesc: UDMR a dat o lovitura de proprortii acolo unde nu se astepta nimeni

Este un moment istoric faptul ca UDMR (Uniunea Democrata Maghiara din Romania) va avea primari in doua comune si consilieri locali in sase comune din judetul Bacau in care locuiesc ceangai, a declarat presedintele UDMR din judetul Bacau, Laszlo Pogar, intr-un comunicatIn comunicat, Laszlo Pogar a subliniat ca potrivit rezultatelor electorale inca neoficiale, dar care pot fi considerate deja certe, ale alegerilor locale din Romania, candidatii UDMR au reusit sa intre si in administratii locale ... citește toată știrea