Se inchide Chimcomplex Borzesti. Cauza - preturile mari la energie!

Conducerea Combinatului chimic Chimcomplex Borzesti a anuntat, miercuri, ca este nevoita sa inchida temporar activitatea. Decizia va fi pusa in aplicare incepand de astazi si are legatura cu pretul la energie.Combinatul chimic Chimcomplex Borzesti, este detinut de omul de afaceri Stefan Vuza. Un anunt facut a aratat ca, incepand de astazi, se suspenda temporar productia. Este vorba despre o perioada de 14 zile. Decizia are legatura cu preturile in crestere la energie electrica si gaze ... citeste toata stirea