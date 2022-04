Se inchide circulatia pe DN 12B, Tg. Ocna - Slanic Moldova

DRDP Iasi informeaza ca, in ziua de 13.04.2020, ora 18:00, circulatia rutiera si pietonala va fi inchisa temporar pe DN 12B, km 2+290 - 2+550, in exteriorul localitatii Targu Ocna, judetul Bacau, pentru executarea unor lucrari de demolare a zonei instabile a stancilor de pe versantul aferent.Lucrarile se vor executa pe partea dreapta a drumului, sens de mers Tg. Ocna - Slanic Moldova, si vizeaza detonarea stancilor care pun in pericol siguranta circulatiei pe acest sector de drum national, ... citeste toata stirea