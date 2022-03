Se vinde o vila emblematica din Romania. A gazduit intalnirea dintre maresalul Antonescu si comandantul Grupului de Armate "Ucraina de Sud"

Vila Rica, o pensiune situata in centrul statiunii Slanic Moldova, a fost scoasa la vanzare pe site-ul Sotheby's. In 1944, in aceasta locatie maresalul Antonescu si comandantul Grupului de Armate "Ucraina de Sud" au discutat despre patrunderea rusilor pe linia frontului. O cladire cu semnificatie istorica din localitatea bacauana Slanic Moldova, unde fusese stabilit cartierul general al comandantul Grupului de Armate "Ucraina de Sud", Hans Friessner, a fost scoasa la licitatie de catre ... citeste toata stirea