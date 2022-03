Si-a ucis in bataie mama chiar de Ziua Femeii. Ce a provocat gestul nebunesc al barbatului

Un barbat de 41 de ani din Bacau a fost arestat sub acuzatia de omor. Agresorul va fi expertizat psihiatric pentru a se stabili daca a avut discernamant la momentul comiterii faptei. Chiar de Ziua Femeii, un barbat in de 41 de ani din judetul Bacau, cunoscut cu probleme psihice, si-a ucis in bataie mama. Apropiatii familiei spun ca in ultima perioada fiul renuntase sa isi mai ia tratamentul.Barbatul a fost retinut de politisti si este acuzat de omor, in masura in care o expertiza va stabili in ... citeste toata stirea