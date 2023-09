In urma unei actiuni de control desfasurate de catre lucratorii Serviciului Rutier al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau, in noaptea de sambata spre duminica, un incident grav a fost prevenit in ultimul moment. La ora 01:00, un tanar in varsta de 19 ani a fost oprit in trafic pe Calea Moldovei, in timp ce conducea cu o viteza extrem de periculoasa de 128 km/h.Situatia s-a complicat si mai mult cand tanarul a fost supus unui test de drug-test, care a confirmat prezenta substantelor ... citeste toata stirea