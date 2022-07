Sofer omorat in bataie la Bacau pentru ca a atins din greseala cu masina oglinda unei dubite

O crima infioratoare a avut loc miercuri seara pe o strada in Bacau, dupa o acrosare in trafic si un scurt scandal. Doi barbati au fost deja retinuti, dupa ce victima a fost gasita pe asfalt, fara suflare. Din informatiile furnizate de IPJ Bacau, miercuri, 6 iulie, in jurul orei 19,35, politistii bacauani au fost sesizati printr-un apel la 112 despre un conflict spontan, pe o strada de langa Scoala 10. Ajunsi la fata locului, agentii au gasit un barbat cazut pe asfalt, iar echipajul de prim ... citeste toata stirea