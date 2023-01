Starea sarpantelor blocurilor din orase, verificata prin ordin de prefect

Starea sarpantelor blocurilor din orasele judetului Bacau va fi verificata de o echipa coordonata de specialisti ai Inspectoratului de Stat in Constructii, potrivit unui ordin emis de prefectul Lucian-Gabriel Bogdanel.Decizia a fost luata avant in vedere faptul ca majoritatea sarpantelor au fost construite in urma cu aproape 25 ani iar starea lor este degradata.'Edificate in anii '90, cand rigorile de urbanism erau mult mai permisive sau chiar inexistente, aceste sarpante au devenit un real ... citeste toata stirea