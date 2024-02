Stres, flatulente si scaune moi, in cuantum de 500.000 euro. Daune estimate pentru o tradare suferita de un fost prefect

Caz socant la Bacau, unde fostul prefect ALDE Maricica Cosa ii cere in instanta 500 de mii de euro lui Constantin Scripat, actual vicepresedinte al Consiliului Judetean Bacau, dupa o "tradare politica", care s-a lasat cu dosar penal.Tradarea de care este acuzat Constantin Scripat s-a produs pe 29 ocombrie 2020, in timpul sedintei de Consiliul Judetean, moment in care acesta a votat actuala majoritate a CJ Bacau, in contradictie cu vointa partidului.Imediat, Maricica Cosa, presedinte al ALDE ... citește toată știrea