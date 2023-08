Un barbat in varsta de 29 ani a fost retinut de politisti, pentru 24 de ore, dupa ce a agresat si sechestrat o tanara in varsta de 18 ani in camera unui hotel din Onesti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau."Politistii s-au deplasat la fata locului, iar din primele verificari a reiesit faptul ca, la data de 21/22 august, tanara din municipiul Bacau s-ar fi cazat la un hotel din Onesti impreuna cu un barbat, de 29 ... citeste toata stirea