Tanara de 18 ani, injunghiata mortal in propria casa de un vecin care i-a cerut 'un foc'; barbatul ar fi recidivist

O tanara de 18 ani, din comuna bacauana Scorteni, a murit la spital, dupa ce a fost adusa in stare critica. Fata fusese injunghiata in locuinta sa, de un vecin, care ii batuse la usa pentru a-i cere 'un foc'. Barbatul ar fi recidivist.Tanara era in casa doar cu fratii ei gemeni, in varsta de 9 ani, cand i-a deschis usa unui vecin. Individul i-ar fi cerut un foc, apoi, fara explicatie, a atacat-o. Fata a ajuns la spital in stare critica. "Initial, victima a fost preluata de un echipaj de prim ... citește toată știrea