Tatal care si-a inecat copiii in Siret a fost gasit. Absolvise Seminarul Teologic si canta la biserica din sat

Barbatul din Pancesti, judetul Bacau, care si-a ucis doi copii a fost gasit de pompieri in zona unde i-a inecat pe micuti. Dupa o cearta cu sotia, acesta si-a luat baiatul de patru ani si fetita de cinci luni si i-a aruncat in raul Siret. Marian Florea, barbatul de 30 de ani din Pancesti, judetul Bacau, a fost gasit miercuri, 11 mai, de pompieri, chiar in zona in care si-a omorat copiii. Trupul neinsufletit a acestuia a fost adus la mal, acolo unde medicii au declarat decesul.Parchetul de pe ... citeste toata stirea