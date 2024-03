Traficanti de droguri, arestati la Bacau

Doua persoane au fost arestate preventiv pentru 30 zile sub acuzatia de trafic de droguri de risc, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.'S-a retinut ca, in mod repetat, ar fi detinut si vandut canabis catre consumatori din municipiul Bacau si localitatile limitrofe. De asemenea, in sarcina unuia dintre ei s-a retinut si faptul ca ar fi detinut, in vederea comercializarii, si droguri de mare risc, sub forma de substanta cristalina (4-CMC)', a declarat purtatorul de ... citește toată știrea