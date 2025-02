Tragedie in Bacau: Un barbat de 70 de ani a murit intr-un incendiu produs in Onesti

Un barbat de 70 de ani a fost gasit carbonizat in urma unui incendiu produs miercuri dimineata in Onesti, judetul Bacau.Potrivit ISU Bacau, la fata locului au intervenit doua autospeciale de interventie cu apa si spuma, o ambulanta SMURD si o autospeciala de prima interventie si comanda, cu 15 pompieri militari.Incendiul s-a manifestat la o casa de locuit si un garaj in care se aflau patru autoturisme, pe o suprafata de aproximativ 100 de metri patrati.In urma incendiului s-a inregistrat ... citește toată știrea