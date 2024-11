Tragedie in Bacau: un barbat gasit carbonizat intr-o casa cuprinsa de flacari

Un barbat a fost gasit, marti, carbonizat intr-o casa din localitatea Motoseni, in urma izbucnirii unui incendiu, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau.Potrivit sursei citate, la sosirea echipajelor de interventie, flacarile se manifestau generalizat in locuinta."Marti dupa amiaza, pompierii militari au fost solicitati sa intervina in comuna Motoseni, sat Sendresti, pentru lichidarea unui incendiu produs la ... citește toată știrea