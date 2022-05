Transport in comun subventionat integral, la Bacau

Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu va propune consilierilor locali adoptarea unei hotarari prin care mai multe categorii sociale vor beneficia, pana la sfarsitul anului 2022, de transport in comun subventionat integral.Edilul a declarat ca de aceasta masura ar urma sa beneficieze veteranii si vaduvele de razboi, persoanele cu handicap, asistentii personali si pensionarii indiferent de nivelul pensiei, in total fiind vorba de circa 43.500 bacauani."Sunt constient ca preturile in crestere, ... citeste toata stirea