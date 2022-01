Tupeul unui sofer urmarit international. A dat radarul peste cap si a ajuns in arestul Politiei VIDEO

Politistii rutieri din Bacau au surprins un sofer conducand cu 115 kilometri la ora in localitate. Surpriza a venit dupa ce, in urma verificarilor, s-a descoperit ca barbatul era dat in urmarire internationala in Belgia. Miercuri, 19 ianuarie 2022, un echipaj de politie din cadrul Biroului Rutier Bacau, in timp ce monitoriza traficul pe Calea Moinesti din Bacau, a surprins un autoturism circuland cu viteza de 115 km/h.Soferul a fost tras pe dreapta, iar agentii rutieri au stabilit ca pe numele ... citeste toata stirea