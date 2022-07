Un autocar in care se aflau 76 de pasageri, inclusiv copii, s-a ciocnit cu un TIR. Doua persoane au fost ranite

Un autocar in care se aflau 76 de pasageri, intre care numerosi copiii, si care se indrepta catre Ucraina, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european 85, in judetul Bacau. Doua persoane au fost ranite, leziunile suferite nefiind grave. Accidentul a avut loc vineri seara, pe DE 85, in localitatea Dumbrava din judetul Bacau. Potrivit ISU Bacau, un autocar care venea din Bulgaria si se indrepta catre Ucraina si in care se aflau 76 de pasageri a intrat in coliziune cu un autotren. Un adult ... citeste toata stirea