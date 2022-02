Un avion ucrainean a aterizat de URGENEsA la Bacau. MApN confirma incidentul

Un avion militar ucrainean a aterizat de urgenta, in aceasta dimineata, pe aeroportul Bacau din Romania, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Ulterior, MApN a venit cu o reactie la aceasta informatie, confirmand incidentul si explicand contextul in care a avut loc aterizarea.Astfel, potrivit MApN, doua aeronave F-16 Fighting Falcon ale Fortelor Aeriene Romane aflate in serviciul de lupta Politie Aeriana sub comanda NATO au decolat in jurul orei 6.15, pentru clarificarea unei situatii aeriene ... citeste toata stirea