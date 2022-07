Un banal conflict in trafic, sfarsit cu o crima. Sofer din Bacau, omorat in bataie, dupa ce a lovit oglinda altei masini

Un banal conflict in trafic s-a sfarsit cu o crima, la Bacau.Un conflict banal in trafic s-a sfarsit cu o crima. Totul s-a intamplat la Bacau. Un barbat de 53 de ani a fost omorat in bataie dupa ce a lovit cu masina oglinda laterala a unui alt autoturism. Scandalul a fost provocat de tinerii care se aflau in masina acrosata. Dupa ce barbatul a lovit oglinda masinii in care se aflau, acestia au coborat nervosi si au inceput sa il injure pe sofer.Ulterior l-au lovit, iar barbatul a cazut la ... citeste toata stirea